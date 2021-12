Covid-19 sconvolge lo status quo in Europa

(XINHUA) - STOCCOLMA, 31 DIC - Nel 2021, il Covid-19 ha continuato a devastare l'Europa.

Una breve ripresa nella stagione estiva si è rivelata più debole di quanto sembrasse, mentre l'emergere della variante Omicron altamente trasmissibile ha portato le persone a rendersi conto del fatto che la pandemia potrebbe essere tutt'altro che conclusa.

Nonostante l'aumento dei contagi e l'iniquità nell'accesso al vaccino, tuttavia, la popolazione in tutto il continente confida in misure più severe, nuovi farmaci e vaccini per riuscire prima o poi a tenere a freno l'imperversare della pandemia, che ha minacciato di reprimere una precoce ripresa economica.

LE MONTAGNE RUSSE DELLA PANDEMIA A seguito di un'impennata dei casi e dei decessi causati dal Nuovo Coronavirus nella primavera del 2021, l'Europa ha goduto di una tregua estiva, che ha fatto in modo che la gente si chiedesse se stesse davvero vedendo la luce alla fine del tunnel.

Desiderando un 'ritorno alla normalità', le persone ha accolto positivamente l'allentamento del distanziamento sociale e delle restrizioni di viaggio. (SEGUE)