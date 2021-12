Covid-19 sconvolge lo status quo in Europa (5)

(XINHUA) - STOCCOLMA, 31 DIC - UNA SPERANZA PER IL FUTURO I vaccini attualmente disponibili sono stati in gran parte in grado di proteggere dai casi più gravi o dai decessi. Tuttavia, il netto divario dei farmaci tra le zone orientali e quelle occidentali dell'Europa rimane una seria preoccupazione, specialmente alla luce delle minacce simultanee di un'immunità calante e di varianti del virus sempre più trasmissibili.

Ciononostante, vi sono motivi di speranza, grazie alle ricche esperienze costruite su ondate ripetute e decisioni sconcertanti.

Si prevedono inoltre nuovi farmaci e vaccini più efficaci.

Nella sua ultima valutazione del rischio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha ribadito la necessità di un 'approccio multilivello' con lo scopo di posticipare la diffusione della variante Omicron in Europa.

Questo piano include l'accelerazione delle vaccinazioni e dei richiami, oltre che l'incoraggiamento o addirittura l'imposizione delle mascherine, il distanziamento sociale, il tracciamento dei contatti, la ventilazione scrupolosa, una maggiore igiene delle mani e il lavoro da casa, quando possibile.

Il progetto richiede inoltre un coordinamento più efficiente degli approcci nazionali e uno scambio di buone pratiche ed esperienze concrete. (XINHUA)