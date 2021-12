Covid-19 sconvolge lo status quo in Europa (4)

(XINHUA) - STOCCOLMA, 31 DIC - L'economia dell'Unione Europa si è ripresa dalla recessione pandemica più rapidamente del previsto. Con il progredire delle campagne di vaccinazione e l'inizio della rimozione delle restrizioni, la crescita è ripresa in primavera e ha continuato senza sosta per tutta l'estate, sostenuta dalla riapertura dell'economia. Tuttavia, l'emergere della variante Omicron e i veloci contagi causati da quest'ultima potrebbero aver fatto svanire la speranza di una rapida ripresa economica.

Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, ha indicato a novembre tre minacce chiave per l'attuale espansione dell'economia europea: "un marcato aumento dei casi di Nuovo Coronavirus, più acuto nelle aree in cui le vaccinazioni sono relativamente basse; la crescita dell'inflazione, guidata in gran parte da un picco nei prezzi del settore energetico; e le interruzioni della catena di approvvigionamento che stanno gravando su numerosi campi".

Nel frattempo, a peggiorare ulteriormente la situazione sono state le dimostrazioni a macchia d'olio in molti Stati europei contro le regole e i lockdown a causa del Covid-19, alcune delle quali sono persino sfociate in rivolte. (SEGUE)