Covid-19 sconvolge lo status quo in Europa (3)

(XINHUA) - STOCCOLMA, 31 DIC - UN DIFFICILE EQUILIBRIO La pandemia ha causato oltre 5,3 milioni di decessi a livello globale. Le sue ondate ricorrenti e le varianti emergenti del virus hanno posto un enorme carico sui sistemi sanitari ed esercitato una pressione senza precedenti sui governi che sono stati costretti a ricorrere a restrizioni, che, a loro volta, hanno represso le economie, eliminato completamente diverse industrie e incrementato i livelli di disoccupazione.

Stando ad una stima della European Travel Commission con sede a Bruxelles, i livelli pre-pandemici dei viaggi in Europa non verranno raggiunti fino al 2024. Nonostante una forte ripresa estiva, si prevede infatti che gli arrivi di turisti internazionali in Europa per la fine del 2021 siano il 60% in meno rispetto al 2019.

In tutta l'Unione Europea (Ue), il tasso di disoccupazione nell'ottobre 2021 era del 6,7%, in calo rispetto al 7,5% dell'ottobre 2020, con la Spagna come Paese con il più alto livello di disoccupazione al 14,5%, seguita dalla Grecia al 12,9%. (SEGUE)