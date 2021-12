Covid-19 sconvolge lo status quo in Europa (2)

(XINHUA) - STOCCOLMA, 31 DIC - E poi la pandemia è ritornata vendicandosi. Solamente nella prima settimana di novembre, l'Europa ha riportato quasi 2 milioni di nuovi casi, il più grande conteggio su base settimanale nell'area dall'inizio dell'epidemia. Secondo un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), la settimana ha registrato inoltre quasi 27.000 decessi causati dal Covid-19, più della metà del totale riportato a livello globale.

"L'Europa è tornata all'epicentro della pandemia, dove eravamo un anno fa", ha affermato Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa.

In vista delle feste di fine anno e determinate a contenere i casi di virus, le autorità di tutto il continente si sono affrettate a decretare delle restrizioni. Il governo dei Paesi Bassi, per esempio, è stato il primo in Europa a imporre - o a reimporre - il 12 novembre un lockdown parziale, mentre l'Austria ha seguito l'esempio con un isolamento a livello nazionale attuato il 22 novembre.

La maggior parte di questi piani e misure hanno preceduto l'identificazione nell'Africa meridionale della variante Omicron, una mutazione del Covid-19 più trasmissibile del ceppo Delta che si temeva precedentemente.

Stando ai primi dati, si è appreso che la variante Omicron riduce l'efficacia del vaccino, per quanto causi sintomi meno gravi. (SEGUE)