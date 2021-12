Cina: Pmi non manifatturiero in crescita a dicembre

(XINHUA) - PECHINO, 31 DIC - Il Purchasing Managers' Index (Pmi) per il settore non manifatturiero cinese è arrivato al 52,7 a dicembre, rispetto al 52,3 di novembre, come ha riferito oggi il National Bureau of Statistics.

Un valore sopra al 50 indica espansione, mentre uno inferiore riflette una contrazione.

Il clima imprenditoriale nel settore non manifatturiero nel complesso si è ripreso in questo mese, stando a Zhao Qinghe, esperto di statistica dell'ente.

Il settore dei servizi ha assistito ad una ripresa più rapida e nel mese di dicembre, il sottoindice delle attività commerciali in questo campo si è attestato al 52, in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto a quello di novembre.

L'industria dell'edilizia si è espansa ad un ritmo più lento, con il sottoindice per le attività commerciali nel settore delle costruzioni che ha raggiunto il 56,3 a dicembre, 2,8 punti percentuali in meno rispetto al mese precedente.

I dati di oggi mostrano inoltre che il Pmi per il settore manifatturiero cinese ha raggiunto il 50,3 in dicembre, rispetto al 50,1 di novembre. (XINHUA)