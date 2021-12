Cina istituirà zone dimostrative nazionali

(XINHUA) - PECHINO, 31 DIC - Sette suddivisioni a livello provinciale in Cina hanno ricevuto l'approvazione per istituire zone dimostrative riconosciute a livello nazionale per la riforma totale relativa alla medicina tradizionale cinese, stando a quanto reso noto oggi dall'autorità nazionale di questa pratica.

La National Administration of Tcm ha inoltre comunicato che Shanghai, Zhejiang, Jiangxi, Shandong, Hunan, Guangdong e Sichuan costituiscono il primo gruppo di aree a ricevere tale approvazione.

Le zone dimostrative hanno lo scopo, tra gli altri aspetti, di fungere da pilota nel riformare il modello di servizio, nello sviluppo industriale e nella supervisione della qualità della medicina tradizionale cinese. (XINHUA)