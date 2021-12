Il sogno cinese di un cuoco italiano ad Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 30 DIC - Sul lungomare della baia di Sanya, nell'omonima città turistica situata nel sud della provincia cinese di Hainan, un ristorante italiano attira innumerevoli clienti locali e dall'estero con i suoi sapori autentici.

Daniele, il proprietario e capo cuoco del ristorante, viene dalla Sardegna. "Il mio ristorante offre in generale cucina italiana tradizionale ma si concentra su quella mediterranea e in particolare sul cibo sardo, che rappresenta qualcosa di unico in Cina", afferma.

L'italiano, che è stato anche chef in un hotel a cinque stelle, ha lavorato in molti Paesi tra cui Gran Bretagna, Thailandia e Qatar, apprezzando la possibilità di sperimentare nuove culture, nuove lingue e nuove persone.

Quando nel 2015 è arrivato a Sanya da Doha, si è innamorato di questa città costiera tropicale e non è più andato via. "La ragione è semplice, qui ho trovato mia moglie", afferma, aggiungendo: "Mia moglie è praticamente l'ideale e senza di lei, non posso fare affari." Sua moglie Tessa, una cittadina cinese originaria di Xi'an, lavorava con lui nello stesso hotel. Stando ogni giorno sempre più vicini, a poco a poco si sono innamorati l'uno dell'altra e si sono sposati nel 2017. "È molto appassionato e ama tanto il suo lavoro", racconta la donna.

Nel 2018, Daniele e Tessa hanno deciso di aprire un ristorante e di chiamarlo con il nome italiano 'Cucina'. "Avere un mio ristorante è il mio sogno da chef", dice Daniele, "amo Sanya ed è un posto ricco di opportunità". (SEGUE)