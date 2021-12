Il sogno cinese di un cuoco italiano ad Hainan (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 30 DIC - Ai suoi occhi, la città costiera cinese è una delle migliori destinazioni turistiche del Paese, mentre Hainan è anche una zona di libero scambio, il che significa più opportunità per le persone che arrivano sull'isola.

Oltre a gestire il suo ristorante, Daniele offre anche servizi di consulenza a diversi hotel e ristoranti cinesi in città: "Non ci sono molti chef stranieri che lavorano qui, quindi hanno bisogno di aiuto per sviluppare i loro menu internazionali, in particolare quelli mediterranei e italiani".

Nel tempo libero, Daniele ama fare surf e paddling: "Qui a Sanya possiamo goderci il mare per 12 mesi e questa è la parte migliore".

Vivendo nella città costiera da più di sei anni, l'italiano ha avuto modo di assistere al suo sviluppo con nuovi edifici e parchi che sorgono quasi ogni giorno. "L'ambiente è migliore, e il governo ha investito molto non solo nelle normali infrastrutture, ma anche nei servizi per i cittadini", afferma lo chef.

Daniele e sua moglie avevano in programma di aprire un secondo ristorante con street food italiano in un'altra baia di Sanya; tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19, il piano è rimasto in sospeso. "Non appena vedremo un po' di opportunità e l'economia si farà più stabile, apriremo il nostro ristorante", conclude l'italiano.