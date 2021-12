Festival ghiaccio e neve ad Antico Palazzo d'Estate

(XINHUA) - PECHINO, 30 DIC - Oggi è stato annunciato che l'Antico Palazzo d'Estate a Pechino, o Yuanmingyuan, ospiterà un festival del ghiaccio e della neve che aprirà intorno al giorno di Capodanno del 2022 e durerà fino a febbraio per dare il benvenuto ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno godersi il pattinaggio su ghiaccio o divertirsi con gli slittini su una pista di 20.000 metri quadrati e uno scivolo di sei metri.

Per gli amanti della neve, una pista che copre un'area di circa 4.000 metri quadrati diventerà un parco giochi con cerchi di sci e motoslitte elettriche a forma di carro armato.

Secondo gli organizzatori, durante il festival il prezzo del biglietto per il parco resterà invariato. I visitatori potranno entrare gratuitamente nella pista di ghiaccio e per un extra di 40 yuan a persona potranno accedere all'area innevata. Le spese di noleggio dell'attrezzatura saranno addebitate separatamente.

