Covid: Cina, Xi'an consegna beni alimentari gratuiti

(XINHUA) - XI'AN, 30 DIC - Le autorità di Xi'an, capoluogo della provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, hanno iniziato a consegnare generi alimentari gratuiti ai residenti locali in isolamento per via della recente nuova ondata di Covid-19.

Molti residenti della megalopoli, che ha una popolazione di 13 milioni di persone, hanno ricevuto ieri beni alimentari gratuiti forniti dal governo locale. Tale misura è volta ad aiutare i cittadini a superare con meno ansia il periodo di isolamento in casa.

Martedì la città ha segnalato 151 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, portando il numero totale di casi locali relativi all'ultima ondata a quota 962 dal 9 dicembre. A partire dallo scorso giovedì, Xi'an ha imposto il lockdown sull'intero territorio cittadino nel tentativo di frenare la diffusione del virus.

Per contenere più rapidamente l'epidemia, da lunedì le autorità cittadine hanno aggiornato le misure di controllo, ordinando a tutti i residenti di rimanere in casa e di evitare assembramenti ad eccezione di quando si effettuano i test molecolari.

Tutti i veicoli a motore, tranne quelli usati per il controllo della diffusione del virus e che servono a fornire sostentamento delle persone, sono stati banditi dalla circolazione in strada.

Per assicurare la fornitura di beni di prima necessità, da martedì sera la città ha iniziato a preparare e consegnare gratuitamente generi alimentari di prima necessità. Nella notte, un gran numero di persone ha lavorato per preparare, imballare e consegnare ortaggi, carne e uova in modo che questi potessero essere inviati ai residenti nel più breve tempo possibile.

Con l'aiuto di quattro supermercati e un mercato di prodotti agricoli, il Qujiang New District ha preparato 130 tonnellate di carne, 70 tonnellate di uova e 650 tonnellate di ortaggi per i suoi 130.000 residenti. "Ogni famiglia riceve 11 tipi di beni di prima necessità, tra cui carne, uova e verdure, in grado di soddisfare le loro esigenze per tre giorni", ha spiegato Wang Fan del quartier generale di prevenzione e controllo della pandemia del distretto.

La residente del distretto di Xincheng, Gao Yan, ieri mattina presto è stata svegliata da una telefonata urgente in cui le è stato detto di recarsi al pianterreno per ritirare i beni di prima necessità gratuiti.

Quando la donna, 64 anni, è arrivata all'ingresso del suo complesso residenziale, ha visto dei cestelli contenenti verdure.

"Secondo lo standard di 20 yuan (circa 3,10 dollari) a persona al giorno, le verdure sono confezionate in pacchetti grandi, medi e piccoli al fine di soddisfare le esigenze di consumo dei residenti per tre giorni", ha detto Lyu Hao, a capo del sotto-distretto di Xiyilu.

Gao si è messa in fila per ricevere il suo pacco, che comprendeva un sacchetto di farina da 5 chili, una bottiglietta di olio di semi di colza e 10 tipi di ortaggi.

Dal momento che vive da sola, Gao ha detto ai lavoratori che il pacco era troppo grande per lei e si è offerta di condividere i suoi articoli con chi ne aveva bisogno. Le è stato assicurato che ogni famiglia avrebbe ricevuto forniture sufficienti: "Con questi beni di prima necessità, non dovremo più farci prendere dal panico. Staremo semplicemente a casa con maggiore tranquillità e aspetteremo che l'epidemia finisca", ha detto la donna.

La reazione di Gao sottolinea il significato della distribuzione gratuita di beni di prima necessità da parte della città.

"Spero che i residenti restino calmi e stiano in casa nei prossimi tre giorni, così da guadagnare tempo prezioso per la prevenzione e il controllo del Covid-19", ha affermato Lyu.

Alle 8 del mattino di ieri, la città ha lanciato un altro round di test molecolari di massa, con molti lavoratori che si occupano del controllo della pandemia che continuano a essere impegnati per giornate intere, nonostante coprano anche i turni notturni.

"Da un lato, dobbiamo assicurarci che le persone riescano a superare la quarantena domiciliare con meno preoccupazioni e, dall'altro lato, dobbiamo correre contro il tempo per individuare altre infezioni e debellare il virus il più presto possibile", ha spiegato Wang. (XINHUA)