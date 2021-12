Covid: Cina, Xi'an consegna beni alimentari gratuiti

(XINHUA) - XI'AN, 30 DIC - Le autorità di Xi'an, capoluogo della provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, hanno iniziato a consegnare generi alimentari gratuiti ai residenti locali in isolamento per via della recente nuova ondata di Covid-19.

Molti residenti della megalopoli, che ha una popolazione di 13 milioni di persone, hanno ricevuto ieri beni alimentari gratuiti forniti dal governo locale. Tale misura è volta ad aiutare i cittadini a superare con meno ansia il periodo di isolamento in casa.

Martedì la città ha segnalato 151 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, portando il numero totale di casi locali relativi all'ultima ondata a quota 962 dal 9 dicembre. A partire dallo scorso giovedì, Xi'an ha imposto il lockdown sull'intero territorio cittadino nel tentativo di frenare la diffusione del virus.

Per contenere più rapidamente l'epidemia, da lunedì le autorità cittadine hanno aggiornato le misure di controllo, ordinando a tutti i residenti di rimanere in casa e di evitare assembramenti ad eccezione di quando si effettuano i test molecolari.

Tutti i veicoli a motore, tranne quelli usati per il controllo della diffusione del virus e che servono a fornire sostentamento delle persone, sono stati banditi dalla circolazione in strada. (SEGUE)