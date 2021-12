Covid: Cina, Xi'an consegna beni alimentari gratuiti (3)

(XINHUA) - XI'AN, 30 DIC - La reazione di Gao sottolinea il significato della distribuzione gratuita di beni di prima necessità da parte della città.

"Spero che i residenti restino calmi e stiano in casa nei prossimi tre giorni, così da guadagnare tempo prezioso per la prevenzione e il controllo del Covid-19", ha affermato Lyu.

Alle 8 del mattino di ieri, la città ha lanciato un altro round di test molecolari di massa, con molti lavoratori che si occupano del controllo della pandemia che continuano a essere impegnati per giornate intere, nonostante coprano anche i turni notturni.

"Da un lato, dobbiamo assicurarci che le persone riescano a superare la quarantena domiciliare con meno preoccupazioni e, dall'altro lato, dobbiamo correre contro il tempo per individuare altre infezioni e debellare il virus il più presto possibile", ha spiegato Wang. (XINHUA)