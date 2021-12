Covid: Cina, Xi'an consegna beni alimentari gratuiti (2)

(XINHUA) - XI'AN, 30 DIC - Per assicurare la fornitura di beni di prima necessità, da martedì sera la città ha iniziato a preparare e consegnare gratuitamente generi alimentari di prima necessità. Nella notte, un gran numero di persone ha lavorato per preparare, imballare e consegnare ortaggi, carne e uova in modo che questi potessero essere inviati ai residenti nel più breve tempo possibile.

Con l'aiuto di quattro supermercati e un mercato di prodotti agricoli, il Qujiang New District ha preparato 130 tonnellate di carne, 70 tonnellate di uova e 650 tonnellate di ortaggi per i suoi 130.000 residenti. "Ogni famiglia riceve 11 tipi di beni di prima necessità, tra cui carne, uova e verdure, in grado di soddisfare le loro esigenze per tre giorni", ha spiegato Wang Fan del quartier generale di prevenzione e controllo della pandemia del distretto.

La residente del distretto di Xincheng, Gao Yan, ieri mattina presto è stata svegliata da una telefonata urgente in cui le è stato detto di recarsi al pianterreno per ritirare i beni di prima necessità gratuiti.

Quando la donna, 64 anni, è arrivata all'ingresso del suo complesso residenziale, ha visto dei cestelli contenenti verdure.

"Secondo lo standard di 20 yuan (circa 3,10 dollari) a persona al giorno, le verdure sono confezionate in pacchetti grandi, medi e piccoli al fine di soddisfare le esigenze di consumo dei residenti per tre giorni", ha detto Lyu Hao, a capo del sotto-distretto di Xiyilu.

Gao si è messa in fila per ricevere il suo pacco, che comprendeva un sacchetto di farina da 5 chili, una bottiglietta di olio di semi di colza e 10 tipi di ortaggi.

Dal momento che vive da sola, Gao ha detto ai lavoratori che il pacco era troppo grande per lei e si è offerta di condividere i suoi articoli con chi ne aveva bisogno. Le è stato assicurato che ogni famiglia avrebbe ricevuto forniture sufficienti: "Con questi beni di prima necessità, non dovremo più farci prendere dal panico. Staremo semplicemente a casa con maggiore tranquillità e aspetteremo che l'epidemia finisca", ha detto la donna. (SEGUE)