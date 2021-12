Covid: Cina, 1.117 casi a Xi'an nell'ultimo focolaio

(XINHUA) - XI'AN, 30 DIC - Ieri a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi nella Cina nord-occidentale, sono stati individuati 155 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, portando il numero totale di contagi locali a 1.117 nell'ultimo focolaio, scoppiato il 9 dicembre.

Dei 155 nuovi casi, 62 sono stati trovati attraverso test molecolari di massa, 92 sono stati identificati tra le persone in quarantena nei luoghi designati, mentre il contagio rimanente è stato rilevato quando il paziente ha cercato assistenza medica, come è emerso da una conferenza stampa tenuta oggi dal governo municipale di Xi'an.

A partire dalle 10 di oggi (ora locale), la città ha lanciato un nuovo ciclo di test molecolari di massa per individuare il maggior numero possibile di infezioni. Fino alle 14 di oggi sono stati raccolti campioni da oltre 9 milioni di persone.

Dal 27 dicembre le autorità di Xi'an hanno potenziato le misure di controllo e prevenzione delle epidemie, ordinando a tutti i residenti di restare in casa e di astenersi da incontrare altre persone, se non per sottoporsi ai test molecolari. (XINHUA)