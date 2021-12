Cina: tè del Sichuan proiettato su mercati esteri

(XINHUA) - CHENGDU, 30 DIC - Un totale di 340 tonnellate di tè verde è partito dalla contea di Danling, nella provincia del Sichuan in Cina sud-occidentale, verso l'Uzbekistan ieri, rappresentando una svolta nell'esportazione di prodotti di fascia media e alta per la provincia.

Con un'area di coltivazione di oltre 390.000 ettari e un valore di produzione annuale di oltre 90 miliardi di yuan (circa 14,1 miliardi di dollari) dell'intera catena industriale, il Sichuan è una solida base di produzione di tè verde in Cina, come ha precisato il dipartimento provinciale di agricoltura e degli affari rurali.

"Il Sichuan è stato una delle principali fonti di materie prime per le esportazioni di tè in Cina. Tuttavia, ci sono poche imprese di esportazione nella provincia e in passato abbiamo esportato principalmente prodotti di fascia bassa", ha spiegato Xiao Xiaoyu, vice direttore del dipartimento, "le 340 tonnellate di tè di fascia media e alta esportate in Uzbekistan rappresentano una svolta che porterà effetti positivi".

Yin Shangqin, responsabile di una cooperativa nella contea di Danling, stava caricando un treno Cina-Europa ed era impegnato in altre procedure di esportazione: "Abbiamo avviato l'attività di esportazione due anni fa e abbiamo iniziato a esplorare i mercati del tè di fascia media e alta all'estero. Alla fine siamo riusciti a diventare un partner commerciale con il più grande importatore di questa pianta in Uzbekistan". (SEGUE)