Cina: tè del Sichuan proiettato su mercati esteri (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 30 DIC - Forte di questa esperienza positiva, la cooperativa continuerà a esplorare i mercati d'oltremare e ad aiutare i coltivatori di tè a incrementare la propria resa e il proprio reddito, ha aggiunto Yin.

Wang Taihong, un coltivatore nel villaggio di Wannian, nella contea di Danling, vende tè alla cooperativa da qualche anno. Un tempo considerato un villaggio povero, Wannian ha subito enormi cambiamenti da quando gli abitanti hanno iniziato a coltivare questa pianta.

"Gli abitanti del villaggio hanno detto addio alla povertà anni fa", ha affermato Wang, aggiungendo di possedere una azienda agricola di 3.300 mq, per introiti di quasi 60.000 yuan all'anno. Nella sua fattoria coltiva anche frutta e alleva polli, guadagnando ancora di più.

Con l'aiuto del governo locale, è stato realizzato un mercato per il commercio del tè, operativo dall'aprile del 2019 nel villaggio di Wannian. Il mercato non solo porta benefici ai coltivatori, ma ha anche stabilizzato il prezzo locale del tè e ha esteso i tempi di commercializzazione.

"Ero preoccupato per l'impatto dell'epidemia da Covid-19.

Tuttavia, il governo coordina in maniera tempestiva gli acquirenti in modo che comprino il tè durante la stagione di raccolta: così facendo, i nostri redditi sono garantiti", ha spiegato Liu Yuebo, un coltivatore del villaggio di Hupizhai nella contea di Danling. (XINHUA)