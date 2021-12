Cina: Taicang in testa per produzione container

(XINHUA) - NANCHINO, 30 DIC - La produzione annuale di container del porto di Taicang, nella provincia cinese orientale dello Jiangsu, ha superato per la prima volta i 7 milioni di Teu, confermando la propria posizione leader lungo il corso del fiume Yangtze per il 12° anno consecutivo, secondo le autorità portuali.

Una ferrovia speciale per il trasporto merci è stata lanciata ieri, collegando il porto con la rete ferroviaria.

Si prevede un volume annuale di 3,9 milioni di tonnellate di merci trasportate, che comprenderanno in particolare pasta di legno, ricambi auto, prodotti high-tech e agricoli, nonché persino bestiame dalla regione autonoma nord-occidentale del Xinjiang Uygur.

Dall'inizio di quest'anno, il porto ha aperto 10 nuove rotte per container, raggiungendo un flusso per il commercio estero di 3,8 milioni di Teu nel periodo in questione.

A oggi, il porto di Taicang ha aperto un totale di 216 rotte per container, comprese 30 linee marittime vicine, che coprono i principali porti in Giappone, Repubblica di Corea, Tailandia, Vietnam e Russia. Vanta anche 51 linee commerciali nazionali, raggiungendo una copertura completa dei principali porti costieri del Paese.

Shao Jianlin, direttore del comitato amministrativo del porto di Jiangsu Taicang, ha dichiarato che l'autorità portuale ha in programma di trasformare Taicang in un porto logistico competitivo a livello internazionale, con un volume annuale di container di oltre 10 milioni di Teu. (XINHUA)