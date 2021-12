Cina: scoperte saline della dinastia Tang a Tianjin

(XINHUA) - TIANJIN, 30 DIC - Gli archeologi hanno recentemente portato alla luce le rovine di uno stabilimento per la produzione di sale risalente alla dinastia Tang (618-907), così come un gran numero di reperti nel distretto di Dongli della municipalità di Tianjin, nel nord della Cina. Lo ha reso noto ieri il centro municipale di protezione del patrimonio culturale.

Lo stabilimento di produzione del sale si trova nel sito di Junliangcheng, dove è stata scoperta anche una piattaforma di terra battuta di grandi dimensioni.

Gli scavi sono partiti ad aprile 2021 e fino a oggi è stata riportata alla luce un'area di 8.000 metri quadrati.

Nel sito sono stati trovati antichi pozzi, fosse, tracce di ruote, forni e fornaci per la produzione del sale.

"Questa è la prima volta che a Tianjin vengono scoperte antiche rovine legate alla produzione del sale. È un ritrovamento di grande importanza per lo studio dello sviluppo dell'industria di questo settore nella Cina settentrionale nei tempi antichi", ha dichiarato Gan Caichao, un ricercatore del centro.

Nel sito sono stati trovati anche utensili domestici come vasi di ceramica, pentole e ciotole, parti di edifici tra cui piastrelle e mattoni, così come monete di rame e ossa di animali.

Gan ha affermato che gli ultimi risultati, così come altri siti e tombe scoperti in precedenza nel sito di Junliangcheng, offrono materiale prezioso per lo studio della storia del porto di Tianjin. (XINHUA)