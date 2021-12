Cina pronta ad attuare l'accordo Rcep

(XINHUA) - PECHINO, 30 DIC - La Cina ha completato la preparazione interna per l'attuazione dell'accordo di Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep): lo ha fatto sapere oggi un funzionario cinese, a due giorni dall'entrata in vigore del più grande accordo commerciale al mondo.

Ren Hongbin infatti, vice ministro del Commercio, ha detto in una conferenza stampa che il Paese è pronto a soddisfare un totale di 701 obblighi vincolanti ai sensi dell'accordo.

L'accordo Rcep è stato sottoscritto tra 15 Paesi partecipanti nel novembre 2020. All'inizio di quest'anno, la Cina ha preso l'iniziativa di ratificare l'accordo e di presentare lo strumento di ratifica al Segretariato dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean). L'attuazione della Rcep, ha asserito Ren, segna una nuova pietra miliare per l'apertura della Cina.

Sempre in conferenza stampa, Yu Benlin, un funzionario del ministero del Commercio responsabile dei legami economici e commerciali internazionali, ha precisato che la Cina rispetterà gli impegni sull'apertura commerciale dei servizi e le liste negative per gli investimenti, assicurando che tutte le misure siano messe in atto.

Secondo l'accordo, la Cina aprirà altri 22 settori di servizi, in aggiunta all'impegno dei 100 settori preso due decenni fa per entrare nella World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo commerciale, più del 90% del commercio di merci tra i membri approvati sarà alla fine esente da tariffe. I 15 Stati membri della Rcep ospitano 2,27 miliardi di persone, con un prodotto interno lordo totale di 26.000 miliardi di dollari e esportazioni totali per 5.200 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 30% del totale mondiale.

Con una così vasta popolazione, una membership diversificata e un grande potenziale, il blocco di libero scambio dovrebbe stimolare la crescita del commercio e facilitare la ripresa economica globale. (XINHUA)