Cina per aumento defibrillatori in aree pubbliche

(XINHUA) - PECHINO, 30 DIC - La Cina intensificherà gli sforzi per installare i defibrillatori automatici esterni (Dae) nei luoghi pubblici, secondo alcune linee guida recentemente rilasciate dalla Commissione Sanitaria Nazionale.

I luoghi pubblici caratterizzati da un'elevata affluenza e i luoghi relativamente chiusi che non hanno accesso ai servizi di pronto soccorso medico pre-ospedaliero avranno la priorità per l'installazione dei Dae, secondo il documento.

L'apparecchio dovrebbe essere installato in una posizione fissa che sia visibile, nonché facile da trovare e raggiungere, con segnali univoci.

Nei luoghi già dotati di Dae, questi dovrebbero essere contrassegnati sulla piantina dell'edificio.

I Dae sono dispositivi medici di soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso. (XINHUA)