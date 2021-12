Cina: oltre 2.000 magazzini cinesi all'estero

(XINHUA) - PECHINO, 30 DIC - La Cina ha registrato la presenza di oltre 2.000 magazzini all'estero nel quadro degli sforzi del Paese volti a incoraggiare lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, come ha riferito il ministero del Commercio oggi.

L'area totale dei magazzini all'estero ha superato i 16 milioni di metri quadrati, ha specificato Li Xingqian, un funzionario del ministero, in una conferenza stampa. Tali magazzini sono quelli costruiti dalle imprese di esportazione e commercio elettronico nei Paesi o nelle regioni estere dell'acquirente.

Una volta effettuati gli ordini da parte dei clienti locali, le aziende inviano le merci direttamente dai magazzini alle rispettive destinazioni: rappresentano quindi un elemento vitale per il commercio elettronico transfrontaliero e sono le nuove infrastrutture del commercio estero.

La riunione esecutiva del Consiglio di Stato tenutasi la scorsa settimana ha sottolineato la necessità di intensificare il sostegno allo sviluppo e all'uso dei magazzini all'estero in un approccio orientato al mercato.

Il ministero incoraggerà il commercio estero tradizionale, il commercio elettronico transfrontaliero e le imprese di logistica a realizzare congiuntamente dei magazzini all'estero e ad aumentare il sostegno finanziario per questi progetti volti alla promozione del loro sviluppo, ha concluso Li. (XINHUA)