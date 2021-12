Cina: nuova linea ferroviaria ad alta velocità

(XINHUA) - HEFEI, 30 DIC - Un nuovo tratto ferroviario ad alta velocità che collega la città di Anqing nella provincia orientale dell'Anhui con la città di Jiujiang nella provincia orientale dello Jiangxi in Cina è entrato in funzione oggi.

La linea di 176 km, che conta sette stazioni lungo il percorso, ridurrà il tempo di percorrenza tra Hefei, capoluogo dell'Anhui, e Nanchang, capoluogo dello Jiangxi, a 2 ore e 22 minuti, secondo la China Railway Shanghai Group Co, Ltd.

La linea ad alta velocità Anqing-Jiujiang è progettata per raggiungere 350 km/h ed è collegata all'arteria verticale cinese della ferrovia Pechino-Hong Kong.

Cinque coppie di treni percorreranno la linea il primo giorno del suo funzionamento e il numero aumenterà fino a 24 coppie al giorno a partire dal 10 gennaio 2022.

La nuova linea attraversa zone popolate con rilevanti risorse turistiche e faciliterà notevolmente la circolazione lungo l'itinerario, ha affermato l'azienda. (XINHUA)