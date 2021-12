Cina: Jiangsu, 1 campo calcio ogni 10.000 abitanti

(XINHUA) - NANCHINO, 30 DIC - La provincia cinese orientale dello Jiangsu mira a realizzare un campo da calcio ogni 10.000 abitanti entro il 2025, secondo un piano nazionale provinciale di fitness per il 2021-2025.

Durante il periodo in questione, lo Jiangsu aumenterà l'area destinata allo sport pro capite a 3,6 metri quadrati e garantirà che ogni 1.000 persone abbia accesso a 3,6 istruttori. Il consumo sportivo pro capite dei residenti urbani e rurali dovrebbe raggiungere i 3.500 yuan (circa 549 dollari), secondo il piano.

Al fine di fornire sufficienti strutture dedicate al fitness per i residenti locali, lo Jiangsu si impegna a realizzare oltre 1.400 parchi sportivi e sentieri escursionistici per un totale di più di 16.000 chilometri durante il periodo di cinque anni.

La percentuale di residenti che praticano regolarmente esercizio fisico dovrebbe raggiungere il 43%.

La realizzazione di campi da calcio è una delle misure più importanti del piano. La provincia ne aggiungerà 200, uno per ogni 10.000 persone.

In linea con il piano, tutti gli stadi pubblici e le palestre che ottengono sussidi governativi gratuiti o a basso costo dovrebbero soddisfare gli standard edilizi di base entro il 2023 e più della metà devono effettuare i relativi aggiornamenti entro il 2025. (XINHUA)