Cina: commercio merci verso 6.000 mld dollari

(XINHUA) - PECHINO, 30 DIC - Le importazioni e le esportazioni totali di merci della Cina dovrebbero raggiungere i 6.000 miliardi di dollari nel 2021, come ha riferito oggi il ministero del Commercio.

La cifra stimata registra una crescita di oltre il 20% rispetto all'anno precedente, ha dichiarato il vice ministro Ren Hongbin in una conferenza stampa. La crescita anno su anno ammonta a circa 1.300 miliardi di dollari, equivalente al volume di crescita combinato degli ultimi 10 anni.

Le relazioni commerciali tra la Cina e i mercati emergenti si stanno rafforzando e le esportazioni verso tali mercati rappresentano il 49,5% delle esportazioni totali del Paese nei primi 11 mesi, come ha riferito Ren parlando delle nuove tendenze nel commercio estero cinese.

Guardando al futuro, Ren ha affermato che la Cina definirà zone pilota più estese per il commercio elettronico transfrontaliero, costruirà alcune città o regioni in centri commerciali offshore e accelererà la digitalizzazione del commercio estero. Inoltre, verranno intensificati gli sforzi per garantire catene industriali e di approvvigionamento stabili, migliorare la logistica internazionale e l'insediamento, nonché aiutare le aziende a espandere la propria presenza nei mercati emergenti come l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. (XINHUA)