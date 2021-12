Cina: commercio con membri Rcep per 11.000 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 30 DIC - Le importazioni e le esportazioni tra la Cina e gli altri 14 membri della Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep, accordo di libero scambio tra dieci paesi dell'Asean, più 5 paesi loro partner) hanno totalizzato 10.960 miliardi di yuan (circa 1.720 miliardi di dollari) nei primi 11 mesi di quest'anno, secondo i dati doganali cinesi.

La somma rappresenta il 31% del valore totale del commercio estero della Cina, come riferito dalla General Administration of Customs (Gac) ieri.

Il Paese ha adottato misure per facilitare ulteriormente il commercio con gli altri membri della Rcep, tra cui la familiarizzazione delle aziende con le relative procedure di importazione ed esportazione e l'avanzamento del riconoscimento reciproco degli Authorized Economic Operators (Aeos) con cinque membri della partnership.

Il sistema Aeo, avviato dall'Organizzazione mondiale delle dogane, mira a facilitare lo sdoganamento delle imprese attraverso l'autenticazione da parte delle agenzie doganali con alti livelli di conformità legale e sicurezza, nonché un alto status di credito.

La Cina ha già firmato accordi Aeo reciproci con cinque dei 10 membri Rcep che hanno adottato questo sistema e sta cercando accordi simili con gli altri cinque, come ha affermato la Gac.

