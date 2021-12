Cina: archeologi trovano oltre 260 tombe antiche

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 30 DIC - Gli archeologi hanno scoperto un gruppo di oltre 260 tombe antiche nella città di Sanmenxia, nella provincia dell'Henan nella Cina centrale. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Insieme a queste antiche tombe, gli scavi hanno portato alla luce un gran numero di oggetti sepolcrali, tra cui antiche campane di bronzo che non sono state trovate nella zona per diversi decenni. Finora sono state scavate quasi 100 tombe, tutte di forma rettangolare.

"Queste tombe del periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.) erano disposte in modo ordinato. Potrebbero appartenere a un cimitero pianificato", ha dichiarato Yan Fei dell'istituto di reperti culturali e archeologia di Sanmenxia, che sta guidando le operazioni di scavo.

Gli archeologi hanno scoperto il gruppo di tombe nella città di Sanmenxia mentre si coordinavano con la costruzione di un progetto locale, ha precisato Yan. Nel sito sono stati dissotterrati un gran numero di oggetti sepolcrali, come reperti in bronzo, articoli in giada e in osso, accessori in agata, armi in bronzo.

Sono state ritrovate anche un totale di nove campane di bronzo e 10 di pietra. Questa è la prima volta che vengono scoperte campane di bronzo del periodo degli Stati Combattenti da quando la città di Sanmenxia è stata fondata nel 1986, ha aggiunto Yan.

"La scoperta di queste antiche tombe fornirà informazioni preziose per lo studio delle caratteristiche storiche e culturali dell'Henan occidentale nel periodo pre-Qin (precedente al 221 a.C.), sui mezzi di sostentamento della gente a quel tempo e sulla disposizione dei cimiteri nel primo periodo degli Stati Combattenti", ha affermato Zheng Lichao, capo dell'istituto.

I lavori di scavo e di ricerca sono ancora in corso. (XINHUA)