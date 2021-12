Cina: 287,9 mld yuan di surplus commercio a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 30 DIC - Il surplus degli scambi commerciali internazionali di beni e servizi della Cina si è attestato a 287,9 miliardi di yuan (circa 45 miliardi di dollari) a novembre. Lo rivelano i dati ufficiali pubblicati oggi dalla State Administration of Foreign Exchange.

In base alle cifre, il mese scorso i ricavi commerciali del Paese asiatico hanno raggiunto i 2.190 miliardi di yuan e le spese si sono avvicinate ai 1.900 miliardi di yuan.

I ricavi dovuti al commercio di beni della Cina sono stati di circa 1.980 miliardi di yuan a fronte di una spesa di quasi 1.660 miliardi, generando un surplus di 320,2 miliardi di yuan, come è emerso dai dati.

Il commercio dei servizi ha visto invece un deficit di 32,3 miliardi di yuan, con le entrate e le uscite del settore che si sono rivelate pari rispettivamente a 207,5 miliardi di yuan e 239,8 miliardi di yuan. (XINHUA)