Sulle orme di Marco Polo

(XINHUA) - TIANJIN, 29 DIC - Il legame tra Cina e Italia può essere fatto risalire a sette secoli fa, al mercante ed esploratore veneziano Marco Polo e al suo viaggio pionieristico in Cina lungo l'antica Via Della Seta.

Letizia Vallini, un'insegnante italiana, ha portato avanti questa tradizione per diventare una 'Marco Polo moderna' oltre che 'un'ambasciatrice culturale' tra le due nazioni, grazie alle sue opere di traduzione che si estendono ai molteplici volti della Cina.

Vallini, 32 anni, è diventata nota grazie alla traduzione del libro di 300.000 caratteri 'Il socialismo con caratteristiche cinesi: perché funziona?' pubblicato da Marx Ventuno nel 2019.

L'insegnante ha inoltre recentemente terminato la traduzione di un rapporto relativo agli sforzi di salvaguardia ambientale dello Stato asiatico.

"Sto solo seguendo le orme di Marco Polo", spiega Vallini, traduttrice anche presso il College of Foreign Languages della Nankai University nella città di Tianjin, nella Cina settentrionale.

Quando Vallini era più giovane ha sempre sperato che suo padre, che si occupava di commercio estero in Cina, potesse fare più video e foto possibili nei suoi viaggi nella nazione asiatica, oltre che portare a casa qualche regalo dalla Cina.

Nel 2013, l'allora studentessa dell'Università di Bologna con una laurea in lingue straniere, fece domanda per una borsa di studio dell'Istituto Confucio per proseguire gli studi post-laurea presso il College of Chinese Language and Culture della Nankai University. (SEGUE)