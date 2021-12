Sulle orme di Marco Polo (3)

(XINHUA) - TIANJIN, 29 DIC - Negli ultimi anni ha tradotto altri libri cinesi, quali 'A Cartoon Guide to Covid-19 Prevention and Control' e 'Chang'an Meets Rome'.

"Un libro racchiude un mondo. Il processo di traduzione di ognuno di essi ha contribuito ad ampliare la mia comprensione della Cina, e spero che sempre più persone conoscano e capiscano questo Stato grazie al mio impegno", asserisce Vallini.

La traduttrice ha poi aggiunto che essere una 'Marco Polo moderna' non le è bastato, e per questo oltre alla traduzione, si è dedicata anche all'insegnamento ai suoi studenti al fine di contribuire alla comunicazione interculturale.

La Nankai University ha istituito un dipartimento di italiano nel 2017, e Vallini è stata una delle docenti fondatrici.

Yan Guodong, rettore del College of Foreign Languages della Nankai University, ha precisato che quando il dipartimento di italiano era ancora agli esordi, Vallini insegnava 16 ore a settimana, ovvero il doppio del carico di lavoro abituale, ma non si è mai lamentata e ha portato avanti ogni sforzo per costruire la nuova divisione.

Vallini racconta: "dico sempre ai miei studenti che la comunicazione culturale non è un monologo, ma un dialogo, in cui tu sei un ponte che collega due culture differenti. La Cina non ha solo panda, patrimonio culturale immateriale ed edifici storici. Spero che i miei alunni imparino a spiegare a loro volta agli stranieri il sistema cinese, il modo cinese e altri concetti".

In occasione del 50° anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia nel 2020, Vallini è stata nominata per il Tianjin Haihe Friendship Award grazie ai suoi contributi agli scambi culturali e alla cooperazione tra i due Stati.

"La Cina mi ha permesso di studiare gratuitamente per due anni e lì ho anche incontrato mio marito. Adesso faccio parte delle facoltà universitarie e questa nazione è sicuramente la mia seconda madrepatria", conclude la traduttrice. "Voglio restituire tutto quello che la Cina mi ha dato e coltivare un numero sempre maggiore di 'Marco Polo moderni' con l'obiettivo di condividere l'esperienza e la saggezza cinese con il mondo".

(XINHUA)