Sulle orme di Marco Polo (2)

(XINHUA) - TIANJIN, 29 DIC - Una volta giunta in Cina, Vallini ha scoperto che il Paese era moderno, aperto e pieno di vitalità.

"Prima di venire qui, nella mia mente erano presenti molti stereotipi sulla Cina. Abbiamo imparato a conoscerla principalmente attraverso i media e alcuni vecchi film di kung fu e pensavamo persino che fosse vero che molti cinesi potevano saltare sui tetti e camminare sui muri", aggiunge Vallini.

Più a lungo viveva in Cina, più percepiva che gli stranieri non avevano una comprensione completa del Paese e questo fattore l'ha resa determinata a sfruttare la propria esperienza linguistica per rendere la Cina accessibile a coloro che volevano apprendere di più.

Vallini ha conosciuto per caso il professor Zhang Boying, redattore capo del libro cinese 'Il socialismo con caratteristiche cinesi: perché funziona?' e a seguito di una lunga chiacchierata con lui ha deciso di tradurre il manuale.

"Questo libro narra di storia cinese, economia, cultura, ecologia, diplomazia e molti altri argomenti, che possono aiutare gli italiani a comprendere meglio la Cina odierna", spiega l'insegnante.

Per tradurre il libro, Vallini ha comprato decine di manuali cinesi e italiani come riferimenti e si è consultata con il professor Zhang e con molti altri esperti per capire al meglio il testo. Sulla sua versione cinese del libro sono tracciate linee colorate e vari simboli.

"Ogni parola dovrebbe essere trattata con la massima prudenza. È necessario comprendere appieno il significato intrinseco dei caratteri originali nel contesto", prosegue la traduttrice.

Vallini ha impiegato un anno intero per completare la traduzione.

"La forte governance di base menzionata nello scritto mi ha toccato profondamente", dichiara Vallini, aggiungendo: "durante la pandemia di Covid-19, le misure di prevenzione e controllo si sono presto diffuse in ogni angolo della Cina. Persone di tutti i ceti sociali hanno collaborato per un obiettivo comune. Il Paese asiatico è come una comunità molto unita e credo davvero che stare in Cina sia la scelta giusta. È un posto sicuro".

(SEGUE)