Huawei promuove alfabetizzazione digitale in Africa

(XINHUA) - NAIROBI, 29 DIC - L'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei ha intensificato la formazione e il tutoraggio per le donne e le ragazze africane al fine di aumentare le loro competenze digitali e migliorare le loro possibilità occupazionali nelle industrie del futuro.

Huawei ha riferito oggi in una dichiarazione rilasciata a Nairobi, capitale del Kenya, di essersi impegnata a colmare il divario di genere sulle competenze digitali in tutta la regione dell'Africa sub-sahariana.

Attraverso il suo programma di punta battezzato 'Seeds for the Future' (Semi per il futuro), Huawei ha collaborato con i governi africani per offrire formazione specializzata in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict) a donne e ragazze. (SEGUE)