Huawei promuove alfabetizzazione digitale in Africa (2)

(XINHUA) - NAIROBI, 29 DIC - Secondo l'azienda, 14 Paesi dell'Africa sub-sahariana, tra cui Kenya, Uganda, Ghana e Malawi, si sono già uniti all'iniziativa per formare oltre 200 donne in campi legati all'Ict.

"Considerato come un'importante traguardo, il programma è incentrato sull'aumento del numero di ragazze che si dedicheranno alle tecnologie emergenti come il 5G, il cloud computing e l'intelligenza artificiale, per aiutarle a prepararsi al lavoro nell'era dell'economia digitale, nel contesto della rapida espansione del settore in Africa", ha spiegato Huawei.

Il successo del programma è stato realizzato grazie al sostegno dei governi africani e ha coinvolto 25 Paesi, tra cui Sudafrica, Kenya, Nigeria e Ghana, che hanno partecipato alla formazione Ict per donne e ragazze. (XINHUA)