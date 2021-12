Covid: per gli stranieri a Xi'an 'va tutto bene'

(XINHUA) - XI'AN, 29 DIC - Ushurova Sofiya, una professoressa kazaka che insegna alla scuola di legge della Xi'an Jiaotong University, ha festeggiato il suo 48esimo compleanno il 15 dicembre. Da allora, non ha più lasciato casa sua.

A Xi'an infatti, la megalopoli nel nord-ovest della Cina in cui vive, si combatte una dura battaglia contro una nuova ondata di infezioni da Covid-19.

Dall'ultima recrudescenza innescata il 9 dicembre da infezioni importate, alla data di ieri, la città ha registrato un totale di 962 casi trasmessi a livello locale. È stata quindi imposta una gestione a circuito chiuso nelle comunità e nei villaggi, nel tentativo di fermare la diffusione del virus: "Dobbiamo prendere sul serio il virus. Infatti, stare a casa fa parte dei nostri sforzi per contenere la sua diffusione", afferma Sofiya.

Anche se confinata in casa, la famiglia è occupata come al solito: Sofiya si diverte a leggere e a preparare lezioni mentre i suoi tre figli seguono corsi online. Suo marito invece fa il volontario e si occupa della consegna di ortaggi ai residenti locali.

Sebbene le loro vite siano state sconvolte, l'insegnante offre il suo pieno supporto: "un membro della mia famiglia fuori dalla Cina è stato infettato ed è morto. Quindi sostengo totalmente le misure adottate dal Paese, che danno veramente valore alla vita e alla salute delle persone".

Per Dev Raturi, un indiano di 45 anni, il colpo improvviso inflitto dalla pandemia è stato un'occasione per trascorrere del tempo prezioso in famiglia.

Quest'ultimo, che è in Cina da 17 anni, era impegnato nella sua attività di ristorazione che si estendeva in cinque città cinesi: "la Cina è la mia terra promessa", afferma il ristoratore che nel tempo libero lavora come attore part-time.

"Nell'ultimo anno, a causa di diversi viaggi di lavoro, mi era rimasto poco tempo per la mia famiglia. Ma ora possiamo fare molto in casa: cucinare, fare esercizio e divertirci con i miei figli", spiega Raturi. (SEGUE)