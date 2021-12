Covid: per gli stranieri a Xi'an 'va tutto bene' (2)

(XINHUA) - XI'AN, 29 DIC - Anche se la recente ondata di Covid-19 lo ha costretto a chiudere tutti i suoi cinque ristoranti a Xi'an, l'indiano rimane ottimista: "è una grande perdita, ma è solo di breve durata", asserisce, notando che una gestione rigorosa è necessaria per superare le attuali difficoltà.

"Negli ultimi due anni nel mondo non c'è stato controllo, poiché in molti Paesi occidentali i casi continuano a venire fuori ma la Cina ha fatto un ottimo lavoro nel tenere a bada il virus. Sono sicuro che le cose torneranno presto alla normalità, quindi non dobbiamo preoccuparci", aggiunge il ristoratore.

La sua fiducia è radicata in una serie di misure di prevenzione e controllo delle epidemie introdotte di recente: "facciamo i test molecolari quasi ogni giorno, e il personale della comunità ci aiuta a procurarci i beni di prima necessità.

Sono molto solidali e rassicuranti".

"Va tutto bene", afferma Puriya Daei, 32 anni, mentre è in collegamento video con la sua famiglia in Iran. Il giovane si è recato a Xi'an un paio di anni fa per lavorare nel settore della produzione delle mele, dato che la provincia dello Shaanxi, di cui la città è capoluogo, produce circa un settimo della produzione mondiale di questo frutto.

"Non mi sento in preda al panico per le misure onnicomprensive adottate dalla Cina per affrontare il virus. Ho completato le vaccinazioni e mi sottopongo regolarmente ai test", spiega il ragazzo.

Nonostante l'aumento dei casi confermati a Xi'an, sempre più persone stanno gradualmente riportando la loro vita alla normalità e stanno iniziando a dedicarsi a nuovi hobby. Lo studente pakistano Alvi della Northwestern Polytechnic University ha recentemente imparato a cucinare diversi piatti cinesi e a scrivere utilizzando caratteri cinesi.

"Rallegratevi a Xi'an", esclama quest'ultimo in lingua cinese. (XINHUA)