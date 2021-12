Covid: Cina, 962 casi a Xi'an in ultimo focolaio

(XINHUA) - XI'AN, 29 DIC - Ieri a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi nella Cina nord-occidentale, sono stati segnalati 151 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, portando a 962 il numero totale di contagi locali nell'ultima recrudescenza emersa il 9 dicembre.

Dei 151 nuovi casi, 51 sono stati individuati attraverso i test molecolari di massa e 99 tra le persone in quarantena in luoghi designati, mentre uno è stato rilevato quando il paziente è ricorso alle cure mediche, stando a quanto emerso in una conferenza stampa tenuta oggi dal governo municipale di Xi'an.

Dei casi positivi totali, 4 sono stati dimessi a seguito di guarigione dalla struttura ospedaliera in cui si trovavano, mentre i restanti 958, di cui 6 casi gravi, 533 in condizioni moderate e 419 con lievi sintomi, sono in cura in isolamento presso due ospedali designati.

Attualmente, la città ha una zona ad alto rischio Covid-19 e 58 aree a medio rischio.

Le autorità di Xi'an hanno aggiornato le misure di controllo e di prevenzione dell'epidemia a partire dalla giornata di lunedì, ordinando a tutti i residenti di rimanere in casa e di non incontrare altre persone se non per sostenere i test molecolari. (XINHUA)