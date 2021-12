Covid: a Xi'an i giovani combattono la nuova ondata

(XINHUA) - XI'AN, 29 DIC - Quando lo scorso giovedì Gao Yongkai ha intitolato un documento 'Epidemic Mutual Assistance of Xidian University' (Assistenza medica reciproca della Xidian University), inserendovi una lista della quantità di materiale anti-epidemico in eccesso e inviando il link ai gruppi WeChat, lo studente del terzo anno non aveva idea che quello sarebbe presto diventato un tesoro per i suoi coetanei in isolamento.

Xi'an, capoluogo della provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, ha imposto un lockdown su tutto il territorio cittadino a partire da giovedì scorso, nel tentativo di frenare la diffusione dell'ultima ondata di Covid-19, iniziata il 9 dicembre.

La megalopoli, con una popolazione di 13 milioni di abitanti, ha segnalato lunedì 175 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, portando il numero totale di casi locali a 811.

Dallo scorso giovedì è stata disposta la chiusura di tutte le comunità, i villaggi e le unità di lavoro mentre ai residenti è stato chiesto di non lasciare la città, fatta eccezione per i casi di assoluta necessità.

Con il lancio delle misure, per aiutare gli studenti che stavano preparando i loro esami e allo stesso tempo avevano bisogno di fare incetta di beni di prima necessità, Gao ha subito pensato di creare un documento online che fungesse da piattaforma di aiuto reciproco per condividere statistiche e informazioni. (SEGUE)