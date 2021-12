Covid: a Xi'an i giovani combattono la nuova ondata (2)

(XINHUA) - XI'AN, 29 DIC - La notte in cui il documento è stato divulgato, il numero di utenti online simultanei ha raggiunto più di 1.200: "ci ha riunito. Ogni volta che qualcuno chiedeva aiuto, c'erano sempre molti che offrivano soluzioni", ha detto Zhang Kui, uno studente laureato alla Xidian University.

"Spero che il documento possa aiutare gli studenti ad avere una vita più agevole in questo momento speciale", afferma Gao, aggiungendo che questo, essendo stato aggiornato quasi 300 volte, ha ricevuto finora più di 200.000 visite. Il contenuto varia dalle statistiche relative ai materiali anti-epidemici alla situazione in tempo reale dei siti dove si effettuano tamponi molecolari, dall'apertura di sale studio e biblioteche alle informazioni relative agli esami di laurea specialistica.

Nelle tenebre del virus, milioni di studenti di Xi'an hanno risposto in modo sereno, offrendo assistenza per aiutare la città a tornare alla normalità il prima possibile.

Alla Xi'an Jiaotong University, la situazione dei test molecolari è stata trasmessa in livestreaming, per far sì che i controlli si svolgessero in modo ordinato su un gran numero di studenti.

"In un primo momento, alcuni studenti hanno provato a elaborare statistiche in tempo reale attraverso moduli online, ma non è stato abbastanza efficace. Così abbiamo avuto l'idea di trasmettere in livestreaming", spiega Hu Xiaokun, uno studente laureato all'università.

Quest'ultimo continua: "con il sostegno dell'istituto, abbiamo formato un team di 11 persone per trasmettere in live-streaming la situazione nei siti in cui si effettuano i tamponi molecolari tramite la piattaforma online cinese Bilibili. Potrebbero esserci centinaia di utenti online in contemporanea".

"Consentiamo anche agli studenti di fare richieste per canzoni particolari da riprodurre in livestreaming, è un modo per rilassarsi", afferma Hu, che prosegue, "la foschia dell'epidemia prima o poi si dissolverà". (XINHUA)