Cina:creata pellicola pieghevole ad alte prestazioni

(XINHUA) - HEFEI, 29 DIC - Ispirati dai processi di fabbricazione e dalla struttura della carta di riso, i ricercatori cinesi hanno sviluppato una pellicola trasparente pieghevole ad alte prestazioni, secondo la University of Science and Technology of China (Ustc).

La carta di riso, la particolare carta ad uso artistico cinese, è composta da bucce e paglia che vengono lavorati attraverso oltre cento processi. Studiando la struttura della carta, i ricercatori dell'Ustc hanno scoperto che il gran numero di nanofibre e microfibre intrecciate nella carta di riso le conferiscono i vantaggi dell'alta resistenza e della flessibilità.

Grazie a queste proprietà, la pellicola non mostra pieghe con segni di destrutturazione dopo essere stata completamente piegata e può tornare alla sua forma originale anche se è stata arrotolata.

Inoltre, è termicamente più stabile dell'ampiamente utilizzata pellicola di plastica a base di petrolio, dal momento che non mostra alcun cambiamento considerevole anche a una temperatura di 250 gradi centigradi.

Tali caratteristiche meccaniche, termodinamiche e ottiche rendono questa pellicola un materiale ideale per la produzione di dispositivi ottici di precisione ed elettronici flessibili.

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista ACS Materials Letters. (XINHUA)