Cina valorizza tradizione della pesca sul ghiaccio

(XINHUA) - CHANGCHUN, 29 DIC - Intorno alle 5 del mattino, Ma Wenyan ha indossato una spessa giacca di cotone imbottita prima di recarsi di corsa al lago Chagan, una delle più ampie distese di acqua dolce della Cina, con una temperatura da brividi pari a -30°C.

Ad accompagnare il pescatore trentacinquenne, una mandria di cavalli al galoppo, che possono supportarlo nel ritirare le reti da pesca fortemente cariche dal lago ghiacciato nella città di Songyuan, nella provincia cinese nord-orientale di Jilin.

Per secoli, i pescatori e le donne che abitano sul lago Chagan hanno mantenuto viva la tradizione della pesca sul ghiaccio, creando manualmente dei fori attraverso il ghiaccio spesso e calando le reti nelle acque gelide per catturare i pesci. La tecnica è stata inserita nel patrimonio culturale intangibile a livello nazionale.

Nella giornata di ieri, un festival turistico incentrato sulla pesca invernale si è aperto al lago Chagan, segnando l'inizio della stagione d'oro per questo tipo di occupazione.

Oltre 20 attività tra cui gare sciistiche, osservazione della natura e un concorso di barche drago sul ghiaccio si terranno nel corso del festival annuale, che durerà fino al 28 febbraio del 2022, stando a quanto reso noto dal dipartimento per l'informazione della città di Songyuan. (SEGUE)