Cina valorizza tradizione della pesca sul ghiaccio (2)

(XINHUA) - CHANGCHUN, 29 DIC - Eppure, solo decenni fa il lago Chagan era un posto molto diverso, dal momento che lo specchio d'acqua si era ridotto a poche decine di chilometri quadrati a causa della siccità e della pesca eccessiva.

Al fine di riportarlo al suo antico splendore, il governo locale ha adottato una serie di misure quali la deviazione delle acque dal fiume Songhua al lago Chagan, la semina di vegetazione nell'area circostante e il miglioramento della qualità delle acque del bacino.

Queste misure hanno funzionato e il lago ora vanta un'area di 500 chilometri quadrati e le sue risorse ittiche sono state recuperate. Un numero crescente di turisti si è recato nella cittadina per immergersi nell'antica tradizione della pesca sul ghiaccio. Il lago ha ricevuto finora oltre 1,8 milioni di visitatori quest'anno, il 29,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

"Il fascino della pesca sul ghiaccio al lago Chagan sta nel mantenere intatta la cultura della pesca dei nostri antenati e nel portare avanti questa tradizione", spiega Cao Baoming, esperto in usanze popolari.

La famosa tradizione della pesca ha stimolato diverse piattaforme di e-commerce e società di corrieri; i residenti di tutta la Cina sono in grado di gustare il pescato fresco del lago Chagan meno di 48 ore dal prelievo nelle acque.

Una maggiore ricchezza e un ambiente rinnovato hanno convinto un maggior numero di giovani locali come Ma a rimanere nella loro città natale. Con l'aggiunta di questa nuova manodopera al settore, i ragazzi hanno ottimizzato le dimensioni delle reti da pesca e reso l'attività sul ghiaccio più efficiente, totalmente senza l'ausilio della tecnologia moderna.

"Credo che il lago Chagan potrà solo migliorare", conclude Ma. (XINHUA)