Cina promuove industria materie prime

(XINHUA) - PECHINO, 29 DIC - Le autorità cinesi hanno presentato oggi un piano per promuovere lo sviluppo dell'industria delle materie prime del Paese durante il 14° piano quinquennale (2021-2025).

Entro il 2025, prenderà forma un nuovo modello di sviluppo per il settore delle materie prime in Cina, caratterizzato da una maggiore qualità, una migliore redditività e distribuzione, basse emissioni di carbonio e maggiore sicurezza, stando al piano. Il modello è stato emesso congiuntamente dal ministero dell'Industria e dell'Informatica e da altri due enti governativi.

Il settore diventerà un'eccellenza per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e l'impiego delle materie prime essenziali a livello mondiale. Secondo il piano, il sistema industriale sarà sicuro, indipendente e gestibile.

Il settore delle materie prime, che includono l'acciaio, i metalli non ferrosi, i materiali da costruzione e i sotto-settori dei nuovi materiali, è il fondamento dell'economia reale.

I dati ufficiali mostrano che la produzione industriale del settore delle materie prime in Cina ha costituito il 27,4% di tutti i settori, nel 2020.

Il piano ha anche richiesto degli interventi per promuovere un cambiamento digitale e verde nel settore delle materie prime.

La capacità di produzione della massa di materiale come l'acciaio grezzo e il cemento non dovrebbe aumentare, mantenendo a un livello ragionevole il tasso di utilizzo della capacità industriale. (XINHUA)