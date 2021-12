Cina: previsto aumento viaggi Festival di Primavera

(XINHUA) - PECHINO, 29 DIC - In Cina il numero di viaggi passeggeri durante il prossimo Festival di Primavera aumenterà bruscamente rispetto alla cifra registrata nel periodo corrispondente del 2021; lo ha fatto sapere oggi Ren Zhuoli, un funzionario del Ministero dei Trasporti.

Secondo quest'ultimo il più grande esodo dei trasporti annuale della Cina si protrarrà dal 17 gennaio al 25 febbraio del prossimo anno.

Ren ha precisato che il numero di viaggi passeggeri durante il Festival di Primavera nel 2022 aumenterà significativamente dagli 870 milioni di viaggi registrati nel 2021 per il medesimo periodo festivo e supererà persino la quota 1,48 miliardi di viaggi raggiunta nel periodo corrispondente del 2020.

Durante la stagione dei viaggi, nota anche come 'chunyun', che durerà 40 giorni molti cittadini cinesi si sposteranno per riunirsi con le proprie famiglie in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno lunare cinese, o Festival di Primavera, che si terrà il 1° febbraio 2022. (XINHUA)