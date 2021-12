Cina: nuovo catalogo delle risorse biologiche

(XINHUA) - PECHINO, 29 DIC - La Chinese Academy of Sciences ha pubblicato ufficialmente un catalogo di risorse biologiche, con oltre 7,43 milioni di dati relativi a queste ultime.

Il catalogo raccoglie informazioni su risorse biologiche da 72 biblioteche ben fornite in 40 istituti di ricerca dell'Accademia, e include esemplari biologici, risorse vegetali, genetiche, relative agli esperimenti sugli animali e sulla rete di monitoraggio della biodiversità.

La Chinese Academy of Sciences ha specificato che tutte le informazioni sulle risorse sono a disposizione della popolazione su portali online.

I dati diffusi con libero accesso sulle risorse biologiche e i relativi risultati promuoveranno efficacemente l'integrazione e la condivisione delle informazioni riguardanti le risorse biologiche della Cina e sosterranno l'industria biologica nazionale, ha affermato Ma Juncai, direttore del centro informazioni del Biological Resources Programme della Chinese Academy of Sciences.

Le risorse biologiche sono la base materiale fondamentale per la riproduzione e lo sviluppo umano e Ma ha aggiunto che la Cina ne possiede alcune tra le più ricche della terra, sia in termini di diversità che di quantità. (XINHUA)