Cina: industria culturale in costante espansione

(XINHUA) - PECHINO, 29 DIC - I settori culturali e di interesse rilevante della Cina hanno avuto una solida crescita nel 2020 nonostante lo shock subito a causa del Covid-19, secondo quanto emerge dai dati ufficiali.

Stando alle cifre del National Bureau of Statistics (Nbs), infatti, prima della deduzione dei fattori di prezzo, il valore aggiunto dei settori nel 2020 è salito dell'1,3% rispetto a un anno prima per arrivare a circa 4.500 miliardi di yuan (circa 705,2 miliardi di dollari), costituendo circa il 4,43% del prodotto interno lordo della Cina.

Nello specifico, il settore della creazione e della produzione di contenuti culturali ha acquisito slancio nel 2020, con un valore aggiunto che ha registrato un incremento dell'11,1% anno su anno fino a 1.030 miliardi di yuan, come emerge dai dati.

Influenzato dall'avvento della pandemia, il valore aggiunto dei servizi di intrattenimento culturale ha subito un calo del 19,8% su base annua attestandosi a 192,2 miliardi di yuan.

(XINHUA)