Cina: formazione professioni mediche in aree rurali

(XINHUA) - PECHINO, 29 DIC - Sono oltre 63.000 gli studenti cinesi iscritti a un programma di laurea in medicina esente da tasse universitarie, nell'ambito degli sforzi del Paese volti a migliorare i servizi medici nelle sue regioni centrali e occidentali.

Secondo quanto reso noto dal ministero dell'Istruzione in una conferenza stampa odierna, il programma ha lo scopo di affrontare la carenza di medici nelle zone rurali.

Dopo la laurea, gli iscritti saranno assunti da istituzioni mediche nelle zone rurali proprio nelle aree centrali e occidentali del Paese.

Il Ministero ha inoltre precisato che sono stati lanciati altri programmi di istruzione al fine di attirare gli studenti universitari a dedicarsi alla spinta in atto nel Paese per rinvigorire lo sviluppo delle regioni rurali. (XINHUA)