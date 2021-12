Cina: film stranieri in lizza Golden Rooster Awards

(XINHUA) - XIAMEN, 29 DIC - Ha preso il via ieri a Xiamen, nella provincia orientale cinese del Fujian, il China Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival e per la prima volta produzioni straniere si sono unite alla corsa per i più prestigiosi premi cinematografici cinesi.

Competeranno per il miglior film internazionale dei China Golden Rooster Awards cinque pellicole straniere, tra cui 'The Father' con Anthony Hopkins e 'Persischstunden', una produzione congiunta di Russia, Germania e Bielorussia.

L'evento, che durerà fino al 30 dicembre, vedrà i candidati competere in 20 categorie di premi per la 34esima edizione dei China Golden Rooster Awards.

Tra i 41 film selezionati su un totale di 185 spiccano candidature come 'Cliff Walkers', un thriller di spionaggio diretto da Zhang Yimou. Quest'ultimo, ambientato negli anni '30 ad Harbin, nel nord-est della Cina, durante l'invasione giapponese, segue gli agenti speciali del Partito Comunista che danno prova del loro ingegno contro il nemico per portare a termine una missione segreta.

Gli altri candidati per il miglior film sono 'Chinese Doctors', 'My People My Homeland', 'Island Keeper', 'Sister' e 'The Pioneer'. (XINHUA)