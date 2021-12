Mercato cinese rilevante per Made in Italy nel 2021

(XINHUA) - ROMA, 28 DIC - "L'area espositiva della nostra azienda alla China International Import Expo (Ciie) ha conosciuto un'espansione nel 2021, con un incremento del volume delle vendite di oltre il 20%, malgrado l'epidemia", dichiara Han Zhangwen, imprenditore che tratta vino italiano in Cina, in occasione della quarta edizione della fiera tenutasi a novembre a Shanghai.

Un altro commerciante enologico italiano, Candido Mormile, conferma il trend partecipando alla 105/ma edizione del China Food & Drinks Fair nel 2021. Secondo lui infatti, "sette anni fa, nel mercato cinese il vino italiano era forse il sesto o il settimo, adesso è il terzo." Oltre che per il settore vinicolo, negli ultimi anni il mercato cinese è diventato importante per un numero sempre maggiore di industrie italiane, un trend ancor più evidente nel 2021, malgrado il rallentamento dell'economia mondiale a causa della pandemia di Covid-19.

La Cina è diventata inoltre il più grande acquirente straniero di marmo italiano, catalizzando circa la metà delle vendite internazionali. E anche le esportazioni di mobili italiani in Cina sono in aumento. Il mercato in Cina è quello che cresce più rapidamente per quanto riguarda il formaggio Made in Italy, stando ai media italiani.

I dati doganali cinesi mostrano che le esportazioni italiane verso la Cina hanno continuato a crescere nei primi 11 mesi del 2021, attestandosi sui 27,65 miliardi di dollari: un aumento del 40% su base annua. (SEGUE)