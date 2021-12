Mercato cinese rilevante per Made in Italy nel 2021 (3)

(XINHUA) - ROMA, 28 DIC - Inoltre, l'accordo tra la Cina e l'Unione Europea sulla protezione delle indicazioni geografiche (Ig), entrato ufficialmente in vigore il 1° marzo 2021, sta portando a entrambe le parti nuove opportunità per migliorare il livello e la qualità del commercio agricolo, incluso quello dei prodotti italiani.

Guardando al futuro, il presidente della Fondazione Italia Cina Mario Boselli ha scritto in un rapporto che i consumi interni, insieme all'innovazione e alla crescente digitalizzazione, saranno i principali motori della crescita economica cinese nei prossimi anni e che le aziende italiane dovranno adeguarsi per restare competitive.

Per Tremiterra, quello della crescita economica digitale è un trend irreversibile, come dimostra lo sviluppo del settore e-commerce: "con l'implementazione della piattaforma di e-commerce transfrontaliero, i prodotti italiani hanno aumentato notevolmente la propria presenza sulle principali piattaforme di commercio elettronico cinesi come Tmall e JD. Soprattutto nel settore della cosmetica e della moda, alcuni marchi italiani hanno raggiunto alti livelli nelle vendite online", ha detto il direttore. (XINHUA)