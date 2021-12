Mercato cinese rilevante per Made in Italy nel 2021 (2)

(XINHUA) - ROMA, 28 DIC - Secondo Massimiliano Tremiterra, direttore dell'ufficio dell'Italian Trade Agency (Ita) a Guangzhou, quella cinese "è una delle grandi economie mondiali che ha continuato a crescere negli ultimi anni nonostante la pandemia, quindi il suo è considerato un mercato di primaria importanza per un Paese come l'Italia, fortemente orientato all'export".

Per quanto riguarda l'importanza del mercato cinese per lo sviluppo delle imprese italiane durante la pandemia, Tremiterra ha notato che molte aziende italiane in Cina hanno continuato a crescere, contribuendo a mantenere l'equilibrio finanziario delle sedi in patria.

Stando a un sondaggio condotto nel 2021 dalla Fondazione Italia Cina su un campione di 180 aziende italiane, quasi l'80% di queste vede la Cina come un potenziale mercato di sbocco e una "opportunità da non perdere".

Il mercato cinese si è aperto sempre di più alle imprese di tutto il mondo, comprese quelle italiane: la presenza del Belpaese alla quarta edizione della Ciie è stata forte, con padiglioni specializzati per un totale di oltre 100 aziende e l'intesa tra il gigantesco super-store cinese Bhg Market Place e l'Italian Trade Agency volta a promuovere i prodotti agricoli provenienti dal Paese europeo.

Le due parti hanno lavorato insieme al lancio festival dedicato alle specialità alimentari e vinicole italiane in otto punti vendita di Bhg Market Place nelle città cinesi di Pechino e Xi'an. (SEGUE)